В греческом Парфеноне завершен важный этап реставрации

Парфенон, построенный в середине первого тысячелетия до нашей эры, является одним из наиболее известных мировых памятников архитектуры. Долгосрочный проект его реставрации был начат в 1975 году. В 2025 году достопримечательность посетило около 4,6 млн туристов.