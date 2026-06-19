В греческом Парфеноне завершен важный этап реставрации

В Афинском Акрополе в Греции 18 июня состоялась официальная церемония открытия отреставрированного Парфенона. Работы проводились на западной части фронтона храма, в результате его внешний вид восстановлен до состояния, наблюдавшегося 220 лет назад, сообщает AP News.
Министр культуры Греции Лина Мендони охарактеризовала результат реставрации как «поистине потрясающий». По ее словам, проведенные работы «позволяют вновь увидеть уникальные пропорции и геометрическое совершенство западной стороны Парфенона».
Парфенон, построенный в середине первого тысячелетия до нашей эры, является одним из наиболее известных мировых памятников архитектуры. Долгосрочный проект его реставрации был начат в 1975 году. В 2025 году достопримечательность посетило около 4,6 млн туристов.