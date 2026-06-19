Детсад в Братске заплатит 100 тысяч рублей за травму 4-летнего мальчика

Четырехлетний мальчик получил травму пальца, пока находился в детсаду. Произошло это еще в апреле 2025 года, спустя год виновные, наконец, понесли наказание. Прокуратура Падунского района Братска проверила учреждения и нашла нарушения правил безопасности. Руководителя привлекли к дисциплинарной ответственности.
— Чтобы защитить права ребенка, прокурор подал иск о компенсации морального вреда. Суд полностью удовлетворил требования и постановил взыскать в пользу пострадавшего 100 тысяч рублей, — рассказывают правоохранители.
Исполнение решения прокуратура держит на контроле. Теперь в садике будут внимательнее следить за порядком.