Детсад в Братске заплатит 100 тысяч рублей за травму 4-летнего мальчика

Четырехлетний мальчик получил травму пальца, пока находился в детсаду. Произошло это еще в апреле 2025 года, спустя год виновные, наконец, понесли наказание. Прокуратура Падунского района Братска проверила учреждения и нашла нарушения правил безопасности. Руководителя привлекли к дисциплинарной ответственности.