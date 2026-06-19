Для уборки Екатеринбурга закупили новую технику

В Октябрьском районе Екатеринбурга коммунальщики тестируют навесной манипулятор с косилкой-мульчером. Техника нужна для скашивания и измельчения травы, мелких кустарников, а также содержания дорог в труднодоступных местах. А для Ленинского района власти Екатеринбурга купили дорожный каток и трактор МТЗ-82.