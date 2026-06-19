Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Для уборки Екатеринбурга закупили новую технику

На уборку улиц Екатеринбурга вышла новая техника.

Источник: Администрация Екатеринбурга

Для уборки Екатеринбурга закупили новую технику — она уже выехала на улицы города. С возможностями универсальной коммунальной машины малого класса УКМ-2000 ознакомился глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

— Модель предназначена для содержания пешеходных зон, лотковой части дорог, прилегающих территорий. Основная задача — вакуумная уборка от мусора и пыли. Демонстрация техники прошла в рабочих условиях — на территории «Аллеи волонтеров» в Кировском районе, — сообщили в администрации Екатеринбурга.

Пока что машину купили в единственном экземпляре, чтобы изучить ее возможности и характеристики.

В Октябрьском районе Екатеринбурга коммунальщики тестируют навесной манипулятор с косилкой-мульчером. Техника нужна для скашивания и измельчения травы, мелких кустарников, а также содержания дорог в труднодоступных местах. А для Ленинского района власти Екатеринбурга купили дорожный каток и трактор МТЗ-82.