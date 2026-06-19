Норильск примет звездный баскетбольный десант

20 и 21 июня в Норильске отметят 20‑летие первой в истории России победы армейцев в Евролиге. В составе десанта — игроки ЦСКА Антониус Кливленд, Мело Тримбл, Самсон Руженцев и Александр Ганькевич. Компанию им составят легенды отечественного баскетбола: чемпионы Европы 2007 года Николай Падиус, Захар Пашутин и Алексей Саврасенко, чемпион Единой молодежной лиги ВТБ Матвей Падиус, самый высокий человек России, экс-игрок НБА Павел Подкользин, а также экс-капитан МБА, популярный блогер и участник чемпионата мира по баскетболу 3×3 Виктор Павленко.
«Поездка в Норильск стала уже доброй традицией — три года подряд мы выигрываем Кубок Белова и сразу же везем его в Заполярье. Надеюсь, этот маршрут трофея проложен на долгие годы вперёд! В Норильске всегда особенная атмосфера, нас очень тепло встречают, а игроки остаются под огромным впечатлением от посещения производственных объектов “Норникеля”. Недаром даже наши легионеры год от года сами изъявляют желание отправиться в Заполярье», — отметил президент баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин.
Для спортивных звезд традиционно устроят экскурсию на производственные объекты «Норникеля», чтобы увидеть, как работает промышленное сердце Заполярья. 21 июня в «Айке» спортсмены встретятся с юными норильчанами, чтобы провести для них мастер-классы, а затем состоится гала-матч с участием сотрудников компании. Прямую трансляцию матча организует телеканал «Матч!Страна». Комментировать встречу из Норильска будет голос многих российских побед, легендарный баскетбольный комментатор Роман Скворцов. Судейство доверено рефери Единой лиги ВТБ Алексею Давыдову.
«Я приезжал в Норильск в 2004 году и с удовольствием возвращаюсь в Заполярье. Много слышал о том, как город меняется год за годом, сколько спортивных объектов появляется. Теперь хочется увидеть это лично! Тем более, поездка приурочена к 20-летию победы в Евролиге. Буду рад встретиться с ребятами, с которыми мы завоевывали этот титул, в сезоне все сконцентрированы на текущей работе, а сейчас у нас будет возможность вспомнить те золотые мгновения и порадовать норильчан баскетболом», — поделился тренер «БЕТСИТИ ПАРМА», чемпион Евролиги в составе ЦСКА Захар Пашутин.
Для «Норникеля» спорт — один из драйверов устойчивого развития территорий и внедрения социальных инноваций, а поддержка спортивных событий рассматривается как вклад в здоровье и благополучие подрастающего поколения. Визиты звезд, мастер-классы и турниры не только популяризируют баскетбол и другие виды спорта, но и меняют восприятие промышленного города: он становится точкой притяжения, местом, где рождаются чемпионы и куются победы.