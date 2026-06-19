Норильск примет звездный баскетбольный десант

«Я приезжал в Норильск в 2004 году и с удовольствием возвращаюсь в Заполярье. Много слышал о том, как город меняется год за годом, сколько спортивных объектов появляется. Теперь хочется увидеть это лично! Тем более, поездка приурочена к 20-летию победы в Евролиге. Буду рад встретиться с ребятами, с которыми мы завоевывали этот титул, в сезоне все сконцентрированы на текущей работе, а сейчас у нас будет возможность вспомнить те золотые мгновения и порадовать норильчан баскетболом», — поделился тренер «БЕТСИТИ ПАРМА», чемпион Евролиги в составе ЦСКА Захар Пашутин.