В июне 13 питомцев отправились из Красноярска в путешествия с хозяевами. За границу выехали 10 собак пород мальтипу, бульмастиф, лабрадор ретривер и других, а также три кошки породы русская голубая и беспородная. Животные летели с хозяевами в Канаду, Таиланд, Италию, Монголию, Австрию, Абхазию и Сербию.
За две недели первого месяца лета сотрудники регионального Россельхознадзора проконтролировали 130 международных рейсов.
Из ручной клади и багажа было изъято 25,8 кг молочной, мясной продукции и мёда, ввезенных с нарушением требований из Республик Таджикистан, Узбекистан. За нарушение требований к административной ответственности привлекли 22 человека.
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Канада: вторая по величине страна мира, где зимы почти такие же суровые, как в России
Канада — одно из крупнейших государств мира и важный участник международной политики, экономики и военных союзов. Эта страна занимает огромную часть Северной Америки и обладает богатыми природными ресурсами, развитой экономикой и устойчивой политической системой. В этом материале рассказываем, где находится Канада на карте мира, какое там политическое устройство и какие у страны отношения с США.Читать дальше