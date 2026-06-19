Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В июне 13 питомцев отправились из Красноярска в путешествия с хозяевами

Питомцы летели в Канаду, Таиланд, Италию, Монголию, Австрию, Абхазию и Сербию.

Источник: Комсомольская правда

В июне 13 питомцев отправились из Красноярска в путешествия с хозяевами. За границу выехали 10 собак пород мальтипу, бульмастиф, лабрадор ретривер и других, а также три кошки породы русская голубая и беспородная. Животные летели с хозяевами в Канаду, Таиланд, Италию, Монголию, Австрию, Абхазию и Сербию.

За две недели первого месяца лета сотрудники регионального Россельхознадзора проконтролировали 130 международных рейсов.

Из ручной клади и багажа было изъято 25,8 кг молочной, мясной продукции и мёда, ввезенных с нарушением требований из Республик Таджикистан, Узбекистан. За нарушение требований к административной ответственности привлекли 22 человека.

Узнать больше по теме
Канада: вторая по величине страна мира, где зимы почти такие же суровые, как в России
Канада — одно из крупнейших государств мира и важный участник международной политики, экономики и военных союзов. Эта страна занимает огромную часть Северной Америки и обладает богатыми природными ресурсами, развитой экономикой и устойчивой политической системой. В этом материале рассказываем, где находится Канада на карте мира, какое там политическое устройство и какие у страны отношения с США.
Читать дальше