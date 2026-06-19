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В Красноярске из-за проблем с вылетом отменили спектакль с Нонной Гришаевой

Спектакль скорее всего перенесут на другую дату.

Спектакль «Лучший город Земли» с Нонной Гришаевой в Красноярске отменен. Он должен был состояться 19 июня. Как пояснили в филармонии, причиной стали сбои в авиасообщении со столицей. Из-за отмены и задержек рейсов труппа не успела прибыть в город.

Накануне московские аэропорты столкнулись с массовыми корректировками расписания, ограничения коснулись и красноярского авиаузла. Организаторы перенесут событие на другую дату, приобретенные билеты сохраняют силу. В случае несовпадения с новым графиком зрители смогут оформить возврат.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярске в сентябре состоится фестиваль «Язык мира».