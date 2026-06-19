В Красноярске из-за проблем с вылетом отменили спектакль с Нонной Гришаевой

Спектакль «Лучший город Земли» с Нонной Гришаевой в Красноярске отменен. Он должен был состояться 19 июня. Как пояснили в филармонии, причиной стали сбои в авиасообщении со столицей. Из-за отмены и задержек рейсов труппа не успела прибыть в город.