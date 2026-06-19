Белорус рукой поднял шлагбаум, выезжая с парковки, и теперь заплатит 5431 рубль. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».
Инцидент случился в марте на улице Зыбицкой в Минске. Пассажир такси, выезжая с парковки, вручную поднял стрелу шлагбаума, чтобы не платить за выезд. После этого мужчина сел и уехал.
Позднее выяснилось, что действия мужчины привели к тому, что механизм шлагбаума заклинило. В течение 40 минут он не работал и автомобили, которые были на парковке, выезжали без оплаты.
Все указанное зафиксировала камера видеонаблюдения, про незаконные действия мужчины и повреждение оборудования сообщили в милицию. Стоимость ремонта шлагбаума составила 54,31 рубля. Но мужчина должен будет заплатить 5431 рубль.
Подобная разница объясняется действующими в Минске правилами, предусматривающими, что за повреждение такого рода объектов ущерб взыскивается в стократном размере.
Кстати, минчане оплачивают парковку, но все равно получают штрафы — вот почему.
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