Жители Приморья съели на 17% больше импортной клубники, чем в прошлом году

С января по май 2026 года через автомобильные пункты пропуска Уссурийской таможни в край завезли 687 тонн клубники — это на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом основной пик поставок пришелся не на летний сезон, а на Международный женский день. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Больше всего ягоды с начала 2026 года было завезено через ДАПП Полтавка. Основной пик импорта садовой ягоды пришёлся на празднование Международного женского дня — 8 марта», — уточнили в Уссурийской таможне.
Клубнику доставляют вне зависимости от сезона в рефрижераторных контейнерах, которые позволяют поддерживать необходимый температурный режим. Поскольку ягода относится к скоропортящимся товарам, её оформляют в первоочередном порядке. Вся продукция сопровождается фитосанитарным сертификатом страны происхождения.
Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, специалисты министерства здравоохранения и Института профилактической медицины ТГМУ рекомендуют в июне обязательно включать её в ежедневный рацион наряду с зеленью, редисом и молодым картофелем. Такой набор помогает восполнить дефицит витаминов после зимы. Для тех, кто хочет подойти к питанию научно, в Кабинете здорового питания ТГМУ готовы проанализировать меню и подобрать персональные рекомендации.