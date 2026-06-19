Жители Приморья съели на 17% больше импортной клубники, чем в прошлом году

С января по май 2026 года через автомобильные пункты пропуска Уссурийской таможни в край завезли 687 тонн клубники — это на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом основной пик поставок пришелся не на летний сезон, а на Международный женский день. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.