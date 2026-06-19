Politico: тема переговоров с Россией разделила лидеров ЕС на два лагеря

В частности, противниками контактов с Москвой ожидаемо стали президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Они уверены, что пока налаживать мосты с Россией рано, но как только придет подходящее время, инициатива переговоров должна будет исходить от «евротройки» в лице Парижа, Лондона и Берлина.