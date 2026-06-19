Ремонт дороги во дворе: власти объяснили, кто за него должен платить

Поводом стала жалоба на состояние дороги во дворе дома № 91 на улице Интернациональной. В администрации Калининского района пояснили: если придомовая территория поставлена на кадастровый учет, она считается собственностью жильцов. Это значит, что все решения по ее содержанию принимают сами владельцы квартир.