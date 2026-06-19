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В Иркутске отметят Международный день йоги

Иркутская область, НИА-Байкал — 21 июня в Иркутске на острове Юность отметят Международный день йоги.

Источник: НИА Байкал

Мероприятие бесплатное. С собой нужно принести коврик и питьевую воду.

По традиции Международный день йоги начнется рано утром (в 8:30) с известной практики — Сурья Намаскар.

По информации пресс-службы областного минспорта, 15 преподавателей йоги поделятся опытом, секретами и важными правилами выполнения асан и пранаям, подскажут, как осознанно расслабляться, глубже погружаться в асану.

У участников будет возможность попрактиковать разные виды йоги и медитации в одном месте.

Программа построена так, чтобы участники могли заниматься целый день без напряжения или присоединиться к любой части мероприятия.

Международный день йоги — это семейный праздник, поэтому организуют и программу для детей.

Маленьких участников с 14:00 до 16:00 ждут творческая мастерская, барабанный круг, игры и детская йога.

Все мероприятие продлится до 19:30.