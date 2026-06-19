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Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Леус: в Москве в пятницу ожидаются дожди, грозы и температура до +21.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Кратковременные дожди во второй половине дня, локальные грозы и температура воздуха до плюс 21 ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня погоду в столице продолжит формировать периферия далекого циклона, ушедшего на северо-восток Европейской России. И это влияние будет постепенно ослабевать», — рассказал Леус.

Синоптик уточнил, что в пятницу в столице будет облачная с прояснениями погода, северо-западный ветер со скоростью от 4 до 9 метров в секунду.

«Во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди, возможно, локальные угрозы. Температура заметно выше, чем была накануне. Сегодня в столице плюс 19 — плюс 21 градус, по области от 18 до 23 градусов тепла», — подчеркнул Леус.

Он добавил, что атмосферное давление в течение дня будет слабо расти. Барометры покажут 747 миллиметров ртутного столба, что находится около нормы.