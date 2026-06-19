«Ротор» усиливает тренерский штаб: Денис Снимщиков получил лицензию B‑УЕФА

Лицензия B‑УЕФА свидетельствует о соответствии квалификации тренера международным стандартам УЕФА и даёт право работать с юношескими командами, применяя современные подходы к подготовке спортсменов. Обучение в Академии РФС включает углублённое изучение методики тренировок, анализа игр, физиологии и психологии юных футболистов.