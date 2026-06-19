В Канске вынесли приговор по делу о мошенничестве с социальными выплатами

В Канске суд вынес приговор 39-летнему местному жителю, уличенному в мошенничестве с социальными выплатами. Об этом сообщили в МВД по Красноярскому краю.
В декабре 2024 года сотрудники ОЭБиПК раскрыли схему, по которой мужчина похитил почти 350 тысяч рублей, выделенных по программе соцконтракта для малоимущих предпринимателей.
Как установило следствие, осужденный не имел законных оснований на получение адресной помощи, но при подаче документов предоставил ложные сведения о своей жизненной ситуации и скрыл реальный доход, превышавший сумму господдержки. Полученными деньгами он распорядился по своему усмотрению. Действия злоумышленника квалифицировали по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ. Суд назначил наказание в виде штрафа 150 тысяч рублей, при этом причиненный государству ущерб был полностью возмещен.
Ранее сообщалост о том, что в Красноярском осудили мужчину, получившего выплаты в размере 2 млн рублей на детей, проживающих за рубежом.