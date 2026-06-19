В Канске вынесли приговор по делу о мошенничестве с социальными выплатами

Как установило следствие, осужденный не имел законных оснований на получение адресной помощи, но при подаче документов предоставил ложные сведения о своей жизненной ситуации и скрыл реальный доход, превышавший сумму господдержки. Полученными деньгами он распорядился по своему усмотрению. Действия злоумышленника квалифицировали по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ. Суд назначил наказание в виде штрафа 150 тысяч рублей, при этом причиненный государству ущерб был полностью возмещен.