Омская телебашня окрасится в красный цвет в День памяти и скорби

Подсветка будет работать с 22:00 до 01:00. Башня окрасится в красный цвет, на гранях появятся георгиевские ленты. На медиафасаде отобразятся надписи «22 июня 1941», «День памяти и скорби», «Памяти павших», «Никто не забыт. Ничто не забыто», «Вечная память героям», а также изображения алых гвоздик, свечей и монумента «Родина-мать зовет!». Верх башни стилизуют под Вечный огонь.