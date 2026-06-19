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В Ростове выбрали лучшего агронома Ростовской области

Лучший агроном Ростовской области поедет на всероссийский конкурс в Мордовию.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове прошел региональный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства среди агрономов. Соревнование проводится по поручению президента в рамках федерального проекта «Человек труда». Об этом говорится на сайте донского правительства.

Участники показали свои знания и практические навыки. Победителем стал агроном из Морозовского района. Второе место занял специалист из Каменского района, третье — из Азовского. Победитель представит Ростовскую область на федеральном этапе, который пройдет 21−22 июля в Мордовии.

Призовой фонд всероссийского финала составит один миллион рублей за первое место, 500 тысяч — за второе и 300 тысяч — за третье.

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