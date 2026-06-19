Ещё две камеры начнут ловить нарушителей на «выделенках» осенью в центре Владивостока

Первая камера на участке выделенной полосы у Покровского парка во Владивостоке начала работу в начале мая 2026 года. Многие водители узнали об этом, только получив «письмо счастья» со штрафом в 2250 рублей, что вызвало бурное обсуждение в соцсетях. По данным Центра организации дорожного движения (ЦОДД), уже за первый месяц работы камеры удалось зафиксировать положительную динамику: водителей-нарушителей становится меньше, а общественный транспорт на данном конкретном участке стал двигаться безопаснее и быстрее.