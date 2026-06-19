Ещё две камеры начнут ловить нарушителей на «выделенках» осенью в центре Владивостока

Во Владивостоке усилят контроль за соблюдением правил использования выделенных полос для общественного транспорта: ещё два автоматических комплекса фиксации нарушений заработают в центре города уже этой осенью. Об этом корр. ИА PrimaMedia в интервью рассказал руководитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Владивостока Павел Васильев.
«Что касается запуска новых комплексов, фиксирующих нарушения на выделенных полосах в центре города, работа продолжается. Осенью планируется запуск ещё двух комплексов. В настоящее время мы работаем над замечаниями, поступившими от сотрудников ГИБДД. Надеюсь, что до конца года мы решим все вопросы и воплотим намеченные планы», — отметил собеседник.
Напомним, что движение по выделенным полосам разрешено не только маршрутным транспортным средствам, но и автомобилям экстренных служб, велосипедистам, а также легальным такси, имеющим действующую лицензию на пассажирские перевозки на территории Приморского края.
Водителей Владивостока начали штрафовать на 2250 рублей за выезд на «выделенку».
В Центре организации дорожного движения подтвердили запуск комплекса фиксации на Покровском парке.
Первая камера на участке выделенной полосы у Покровского парка во Владивостоке начала работу в начале мая 2026 года. Многие водители узнали об этом, только получив «письмо счастья» со штрафом в 2250 рублей, что вызвало бурное обсуждение в соцсетях. По данным Центра организации дорожного движения (ЦОДД), уже за первый месяц работы камеры удалось зафиксировать положительную динамику: водителей-нарушителей становится меньше, а общественный транспорт на данном конкретном участке стал двигаться безопаснее и быстрее.
Ранее Павел Васильев в интервью PrimaMedia рассказал о грядущих изменениях в дорожной инфраструктуре Владивостока, объяснил, почему решения, успешно применяемые в других российских городах, не всегда подходят для приморской столицы, и какие инициативы по-прежнему остаются на бумаге из-за нехватки финансирования. Подробнее об этом — в нашем материале.