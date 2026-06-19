Создана нейросеть для отслеживания состояния здоровья северных оленей

Старший научный сотрудник Лаборатории информационных технологий в системном анализе и моделировании СПИИРАН — СПб ФИЦ РАН Владислав Соболевский пояснил, что разработка основана на нейросети, которая при помощи компьютерного зрения по видео анализирует фенотипические данные животных. Уже на их основании ученые могут проанализировать состояние каждой особи. «Кроме того, наша система позволяет бесконтактно мониторить оленей и исключить стресс-факторы, которые возникают у животного, например, при использовании носимых датчиков», — приводятся его слова в сообщении.