Трое жителей Красноярского края получат награды от президента

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении 22 сибиряков. В их число вошли трое жителей Красноярского края, посвятившие свою жизнь помощи людям. [caption id= «attachment_369505» align= «aligncenter» width= «1280»] Виктор Стародубцев также стал автором уникальной книги о паллиативной помощи. Фото: Руслан Рыбаков / архив НКК[/caption] Орденом Пирогова награжден Виктор Стародубцев. Виктор и его брат, Анатолий Стародубцев, после того, как их родители ушли из жизни из-за онкологии, создали в Железногорске уникальный проект бесплатной помощи для умирающих людей — мобильный хоспис. Медаль Луки Крымского получат Татьяна Кадричева и Эльмира Ахмедова. Они трудятся в краевом Центре охраны материнства и детства, заботятся о здоровье тех, кто только пришел в эту жизнь, и их мам. Указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации» опубликован на портале официальных правовых актов.