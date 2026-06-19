В Комсомольске-на-Амуре на аукционе картин соберут деньги в помощь бойцам СВО

В Комсомольске-на-Амуре отделение Союза художников России совместно с администрацией города и Музеем изобразительных искусств проведут благотворительный аукцион. Сегодня, 19 июня, в 17:00 все желающие смогут приобрести картины местных авторов. Половину вырученных средств направят на поддержку участников СВО и их семей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Вечером в Музее изобразительных искусств, расположенном на проспекте Мира, 16, развернется «Художественный аукцион», на котором с молотка уйдут лучшие работы местных художников-живописцев. Для участников перед торгами запланирован эксклюзивный превью-показ аукционных лотов. Помимо этого на площадке зазвучит живая музыка.
— В нашем музее благотворительная акция местного отделения Союза художников России пройдет впервые. Авторы представят свои лучшие работы, которые в ходе аукциона смогут приобрести гости мероприятия. Финальный лот пока остается в секрете, его разыграют в последнюю очередь, — отметила директор Музея изобразительных искусств Любовь Ковалева.
Руководитель учреждения культуры добавила, что участие в аукционе — это не только возможность приобрести произведения искусства, но и шанс провести вечер в творческой атмосфере среди единомышленников.
При этом 50% вырученных средств от продажи картин направят на поддержку участников специальной военной операции и членов их семей.
— Половину вырученных средств перечислим в благотворительный фонд «Помогаем», который обеспечивает всем необходимым бойцов, военные госпитали и мирных жителей, пострадавших от боевых действий, — подчеркнула Любовь Ковалева.
Посетить мероприятие можно по пригласительным билетам и предварительной регистрации.
Напомним, что комсомольское отделение Союза художников России и ранее проводило подобные благотворительные мероприятия. Прошлая выставка-продажа картин «СВОим искусством — к Победе» состоялась в конце мая этого года. Авторы представили свои работы, а половину средств от их продажи направили на поддержку участников СВО.