В Комсомольске-на-Амуре на аукционе картин соберут деньги в помощь бойцам СВО

Напомним, что комсомольское отделение Союза художников России и ранее проводило подобные благотворительные мероприятия. Прошлая выставка-продажа картин «СВОим искусством — к Победе» состоялась в конце мая этого года. Авторы представили свои работы, а половину средств от их продажи направили на поддержку участников СВО.