На двое суток ограничат движение на ул. Парижской Коммуны

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сегодня с 22:00 часов начнет действовать ограничение движения транспорта по ул. Парижской Коммуны. Оно связано с обеспечением безопасности дорожного движения при проведении работ по капитальному ремонту участка тепловой сети.
На участке ул. Парижской Коммуны от ул. Карла Маркса до здания № 47 по ул. Карла Маркса движение будет перекрыто. От пересечения с ул. Урицкого до дома № 47 по ул. Карла Маркса будут действовать временные знаки «Движение запрещено».
Ограничение продлится до 22:00 21 июня, сообщает мэрия.