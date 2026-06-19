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На двое суток ограничат движение на ул. Парижской Коммуны

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сегодня с 22:00 часов начнет действовать ограничение движения транспорта по ул. Парижской Коммуны. Оно связано с обеспечением безопасности дорожного движения при проведении работ по капитальному ремонту участка тепловой сети.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сегодня с 22:00 часов начнет действовать ограничение движения транспорта по ул. Парижской Коммуны. Оно связано с обеспечением безопасности дорожного движения при проведении работ по капитальному ремонту участка тепловой сети.

На участке ул. Парижской Коммуны от ул. Карла Маркса до здания № 47 по ул. Карла Маркса движение будет перекрыто. От пересечения с ул. Урицкого до дома № 47 по ул. Карла Маркса будут действовать временные знаки «Движение запрещено».

​Ограничение продлится до 22:00 21 июня, сообщает мэрия.