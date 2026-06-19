На двое суток ограничат движение на ул. Парижской Коммуны

На участке ул. Парижской Коммуны от ул. Карла Маркса до здания № 47 по ул. Карла Маркса движение будет перекрыто. От пересечения с ул. Урицкого до дома № 47 по ул. Карла Маркса будут действовать временные знаки «Движение запрещено».