«Приморскую» выводят на улицу Беринга

Идея второго выхода «Приморской» обсуждается уже несколько лет. Станция была открыта в 1979 году и почти четыре десятилетия оставалась конечной на Невско-Василеостровской линии. В 2018 году было открыто продолжение линии к «Новокрестовской» («Зенит») и «Беговой», но для жителей западной части Васильевского острова мало что изменилось, а «Приморская» осталась по-прежнему важной транспортной точкой. В том же 2018 году уже рассматривался вариант строительства второго вестибюля на другом берегу Смоленки. В 2021 году город искал подрядчика для подготовки предпроектной документации, а в 2022 году участок напротив домов № 36 и № 38 по улице Беринга был назван предпочтительным местом размещения нового выхода. В нынешней пояснительной записке указано, что при подготовке документации использовались предпроектные работы по объекту, выполненные АО «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург» в 2021 году.