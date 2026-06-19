Прикамье ждут барическая депрессия и арктическое вторжение

Вместе с похолоданием ожидается большое количество осадков. Дожди будут лить практически каждый день. Сначала это будут ливни с грозами, затем они перейдут в сильные обложные дожди. В ряде районов Пермского края метеорологи ожидают выпадение 100 мм осадков и более.