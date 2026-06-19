Бывший управляющий автохолдинга «Экскурс» вновь занялся автобизнесом

Экс-управляющий пермского автохолдинга «Экскурс» и экс-совладелец ивент-агентства GS Team Андрей Чертков на своих страницах в соцсетях рассказал о том, что основал компанию по продаже китайских автомобилей. Он рассказал, что около месяца назад вместе с партнерами по «Экскурсу» основал собственную компанию по импорту автомобилей из Китая. Речь идет о компании PORT59, расположенной на ул. Окулова, 62. Помимо господина Черткова, сооснователями компании указаны Антон Пономарев и Сергей Чадов.