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Белорус погиб при ремонте автомобиля на даче, куда приехал с семьей отдохнуть

Автомобиль насмерть придавил белоруса во время ремонта.

Источник: Комсомольская правда

Белорус погиб при ремонте автомобиля на даче, куда приехал с семьей отдохнуть. Подробности сообщает издание «Добрушскi край».

Все случилось 13 июня 2026 года в Усохской Буде Добрушского района. Вместе с семьей мужчина приехал в деревню для отдыха. Также он намеревался подремонтировать свой автомобиль.

По словам старшего следователя Добрушского районного отдела Следственного комитета Евгении Гацко, белорус с одной стороны приподнял машину домкратом, а с другой поставил ее на деревянную подпорку. Мужчина снял передние колеса и начал демонтировать защиту.

— В какой-то момент автомобиль сорвался с подпорок и придавил человека, — привела подробности старший следователь.

Медики констатировали смерть мужчины.

Тем временем белоруска погибла при косьбе на даче, куда приехала с двумя маленькими детьми: «Задела провод удлинителя».

Ранее стрела крана упала на рабочего в Гродно.

Кроме того, белорус умер после укуса осы, когда наступил на нее.