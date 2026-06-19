Белорус погиб при ремонте автомобиля на даче, куда приехал с семьей отдохнуть. Подробности сообщает издание «Добрушскi край».
Все случилось 13 июня 2026 года в Усохской Буде Добрушского района. Вместе с семьей мужчина приехал в деревню для отдыха. Также он намеревался подремонтировать свой автомобиль.
По словам старшего следователя Добрушского районного отдела Следственного комитета Евгении Гацко, белорус с одной стороны приподнял машину домкратом, а с другой поставил ее на деревянную подпорку. Мужчина снял передние колеса и начал демонтировать защиту.
— В какой-то момент автомобиль сорвался с подпорок и придавил человека, — привела подробности старший следователь.
Медики констатировали смерть мужчины.
Тем временем белоруска погибла при косьбе на даче, куда приехала с двумя маленькими детьми: «Задела провод удлинителя».
Ранее стрела крана упала на рабочего в Гродно.
Кроме того, белорус умер после укуса осы, когда наступил на нее.