В Комсомольске-на-Амуре мужчина зарезал родную сестру во время пьяной ссоры

Разозлённый мужчина схватил кухонный нож и нанёс сестре один удар. Лезвие вошло в спину. Ранение оказалось смертельным — женщина скончалась на месте происшествия. Прибывшие медики уже ничем не могли помочь. Следственно-оперативная группа работала на месте всю ночь. Обвиняемого задержали, на стадии следствия ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.