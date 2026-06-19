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В Комсомольске-на-Амуре мужчина зарезал родную сестру во время пьяной ссоры

В Комсомольске-на-Амуре брат ударил сестру ножом в спину: дело ушло в суд.

Источник: Комсомольская правда

В Комсомольске-на-Амуре завершено расследование уголовного дела об убийстве. 37-летний местный житель обвиняется в расправе над собственной сестрой. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщили в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, трагедия разыгралась ночью 19 февраля 2026 года. Брат и сестра вместе распивали спиртное в квартире посёлка Молодёжный. Между родственниками вспыхнул очередной конфликт на почве личной неприязни. Словесная перепалка переросла в кровавую развязку.

Разозлённый мужчина схватил кухонный нож и нанёс сестре один удар. Лезвие вошло в спину. Ранение оказалось смертельным — женщина скончалась на месте происшествия. Прибывшие медики уже ничем не могли помочь. Следственно-оперативная группа работала на месте всю ночь. Обвиняемого задержали, на стадии следствия ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи собрали достаточную доказательственную базу. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением уже направлено в суд для рассмотрения по существу. Комсомольчанину грозит наказание по части 1 статьи 105 УК РФ — «Убийство». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 6 до 15 лет.

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