МИД обратился со срочным объявлением к казахстанцам, планирующим отдых во Вьетнаме

«В настоящее время система функционирует в пилотном режиме в международном аэропорту Таншоннят. В дальнейшем планируется ее поэтапное внедрение в международных аэропортах Нойбай, Дананг, Камрань и Фукуок, а также на других пунктах пропуска через государственную границу». Пресс-служба МИД РК.