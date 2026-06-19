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Синоптики прогнозируют до +29°С в выходные в Калининградской области

В воскресенье в регионе возможны ливни и грозы.

В выходные в Калининградской области ожидается жара до +29°С. Такой прогноз на 20 и 21 июня опубликовали на сайте Гидрометцентра РФ.

Температура воздуха днём в субботу составит +29°С. В воскресенье прогнозируют +27°С. Ночью столбик термометра опустится до +13…+18°С.

В субботу ожидается облачная погода, а в воскресенье прогнозируют прояснения. В ночь на понедельник могут пройти небольшие дожди.

По данным телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области», в воскресенье в регионе возможны ливни и грозы. При осадках вероятны шквалистые усиления ветра.

Подробный прогноз смотрите в разделе «Погода» на Калининград.Ru. Там представлена информация для городов области, а также точные данные о возможности и интенсивности осадков.

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