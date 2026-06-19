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В Совете Федерации поддержали проекты реконструкции Калининградского зоопарка и янтарной мануфактуры

Документы передали на рассмотрение в кабинет министров.

Источник: Клопс.ru

В Совете Федерации поддержали проекты реконструкции Калининградского зоопарка и корпуса янтарной мануфактуры, которая относится к Музею янтаря. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава региона Алексей Беспрозванных в пятницу, 19 июня.

«Все проекты, которые обсуждались, получили поддержку Совета Федерации и сейчас прорабатываются на уровне правительства. Там было несколько проектов, которые мы своими силами не осилим, со софинансированием федеральным — да», — отметил губернатор.

В апреле в Калининграде искали подрядчика, который отремонтирует здание администрации зоопарка.

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