Эксперт Роскачества: любые развёрнутые ответы в разговоре с мошенником опасны

При телефонном разговоре с мошенниками угрозу представляют не только явные слова согласия вроде «я согласен» или «да, подтверждаю», но и любые развёрнутые ответы, из которых можно вырезать голосовой слепок пользователя. Об этом в интервью RT сообщил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.
Специалист объяснил схему: мошенники звонят якобы из колл-центра, задают несколько вопросов, а в конце требуют подтверждение — «вы согласны на продолжение разговора?». Когда человек отвечает «да», этого достаточно, чтобы под его голосовую подпись подогнать любой текст.
Кузьменко подчеркнул, что единственный надёжный способ избежать таких рисков — не отвечать на звонки с неизвестных номеров. «Не вступайте в диалог с незнакомыми абонентами. Не произносите ни “да”, ни “нет”, ни даже “алло”, которое тоже можно вырезать и использовать как образец голоса», — заключил эксперт.
Ранее сообщалось, что нижегородская пенсионерка лишилась более 6,5 миллионов рублей, став жертвой телефонных аферистов.