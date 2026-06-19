Эксперт Роскачества: любые развёрнутые ответы в разговоре с мошенником опасны

Кузьменко подчеркнул, что единственный надёжный способ избежать таких рисков — не отвечать на звонки с неизвестных номеров. «Не вступайте в диалог с незнакомыми абонентами. Не произносите ни “да”, ни “нет”, ни даже “алло”, которое тоже можно вырезать и использовать как образец голоса», — заключил эксперт.