В Прикамье особняк купца Лимонова выставлен на торги за 1,3 млн рублей

Напомним, вечером 10 июня в Перми загорелся старинный флигель купца Лаптева. В 2020 году здание получило статус аварийного. Его хотели снести, однако жители города и средства массовой информации выступили против. В 2022 году он получил статус объекта культурного наследия, а в марте 2026 года дом выставили на торги.