В Прикамье особняк купца Лимонова выставлен на торги за 1,3 млн рублей

Особняк купца Лимонова в Большой Соснове выставлен на торги за 1,3 миллиона рублей, сообщает главный архитектор Пермского края Елена Ермолина.
Здание начала XX века принадлежало известной купеческой династии. Лимоновы торговали бакалеей и хлебом, содержали постоялые дворы для путешественников, следовавших по Сибирскому тракту.
Сейчас нежилое здание площадью 316,7 квадратного метра и земельный участок в 797 квадратных метров выставлены на торги. Начальная цена — 1,3 миллиона рублей. Новый владелец сможет создать здесь гостиницу, музей, культурный центр или ремесленную мастерскую. По условиям конкурса он обязан провести полную реставрацию.
Заявки принимаются до 18 июля на электронной площадке.
Напомним, вечером 10 июня в Перми загорелся старинный флигель купца Лаптева. В 2020 году здание получило статус аварийного. Его хотели снести, однако жители города и средства массовой информации выступили против. В 2022 году он получил статус объекта культурного наследия, а в марте 2026 года дом выставили на торги.