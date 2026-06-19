Хабаровском крае ускорят путь врачей к тем, кто на грани жизни

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин посетил Хабаровский территориальный центр медицины катастроф в преддверии Дня медицинского работника, — сообщает его МАХ канал.
В центре сегодня работают 25 специалистов, которые обеспечивают экстренную помощь жителям края. За 36 лет, по данным, приведённым главой региона, выполнено 20 тысяч вылетов санитарной авиации, 6 тысяч выездов спецтранспорта и спасено более 55 тысяч человек.
Демешин отметил, что это «люди особых навыков и особого характера», чья работа требует максимальной собранности. Отдельно он подчеркнул значимость времени в их профессии: «они знают, что время — это ресурс, которого всегда не хватает. И что они обязаны успеть».
Во время визита он сообщил о планах обновления инфраструктуры центра. Речь идёт о полной реконструкции дороги к вертолётной площадке, которая сейчас находится в неудовлетворительном состоянии. По словам губернатора, «каждого пациента нужно максимально быстро доставлять до операционного отделения по гладкому асфальту».
Также планируется оборудовать отдельный въезд на территорию центра, чтобы автомобили скорой помощи не задерживались в очередях. Дополнительно рассматриваются вопросы создания новых вертолётных площадок в районах края и закупки недостающего оборудования.
Глава региона добавил, что знаком с работой неотложной медицины лично — в 90-е он месяц работал фельдшером на срочной хирургии, назвав это «самой сложной стажировкой в жизни».
В завершение он поблагодарил сотрудников центра за профессионализм и подчеркнул, что жители отдалённых районов «знают: они не одни, помощь обязательно придёт».