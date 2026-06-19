В Омской области назвали самые высокооплачиваемые вакансии июня

В Омской области в июне самыми высокооплачиваемыми вакансиями стали предложения для директоров по маркетингу и бренд-менеджеров. Об этом свидетельствуют данные портала hh.ru.
Работодатели готовы платить специалистам по 300 тысяч рублей в месяц. В тройку лидеров также вошли директор по маркетингу и PR с аналогичной зарплатой и коммерческий директор с предложением в 250 тысяч рублей.
Кроме управленческих позиций, высокие зарплаты предлагают и представителям рабочих и инженерных профессий. Так, около 200 тысяч рублей готовы платить сварщикам, геодезистам, сетевым инженерам и руководителям отдела аналитики.
Среди других вакансий с высокими доходами — машинисты (196,7 тыс. рублей), прорабы (189,3 тыс. рублей), инженеры КИПиА (180 тыс. рублей), технические писатели (180 тыс. рублей) и главные врачи (175 тыс. рублей).
Также в список вошли инженеры строительного контроля (167 тыс. рублей), а также бетонщики, арматурщики и каменщики — им предлагают около 170 тыс. рублей в месяц.