Этнографическую площадку обновили в визит-центре Комсомольского заповедника

Сотрудники заповедника заменили обветшавший за 20 лет макет нанайского шалаша. Новую конструкцию возвели из тех же материалов, что и оригинал — кора березы, лиственница и кедр. Всего на площадке шесть строений, отражающих быт коренных народов Приамурья. Обновленная экспозиция уже приняла первых посетителей. «Обычно такие сооружения можно увидеть либо в музеях, либо в отдаленных селах. Наш визит-центр — в центре города, поэтому доступ к культуре нанайцев максимально удобен», — отметила начальник отдела экологического просвещения Екатерина Кондратьева. Посещение площадки входит в обзорные туры по Комсомольску-на-Амуре.