14 млн рублей за «погибшего» сына: мать получила выплаты за живого участника СВО, который прятался у нее дома в Забайкалье

Сын обвиняемой служил по контракту в зоне СВО, но самовольно покинул часть и вернулся домой в г. Краснокаменск. Родители получили из военкомата извещение о его гибели. Зная, что сын жив и прячется у них дома, они скрыли этот факт. Мать оформила выплаты как член семьи погибшего ветерана боевых действий. На счет поступили миллионы — общий ущерб составил более 14 млн рублей. Суд вынес постановление о заключении матери под стражу на 2 месяца. Возбуждено дело по факту мошенничества, совершенного группой лиц по предварительному сговору.