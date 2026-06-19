Независимые сети и крупные поставщики топлива договорились координировать свои действия в Хабаровском крае

Это будет сделано для борьбы с дефицитом автомобильного топлива, который до сих пор сохраняется в Ванинском и Советско-Гаванском районах. Сейчас министр энергетики Хабаровского края Герман Тютюков на месте разбирается с возникшей проблемой. Как он смог лично убедиться, ситуация на разных АЗС в этих двух муниципалитетах заметно отличается. Так, на «заправках» сетей «Трансбункер» и «Норт-Стар» бензин марок АИ-95 и АИ-92 могут купить только организации, а гражданам доступно лишь дизельное топливо. На АЗС сетей «Регион» и «Биксур» люди могут приобрести бензин марки АИ-92, причем залить его они могут как в бак автомобиля, так и в канистру для моторных лодок. На станциях сети «ДВ Регион» бензин имеется в продаже, но действует ограничение — не более 30 литров в одни руки. Для решения проблемы Герман Тютюков провел совещание с владельцами всех 15 местных АЗС. Стороны договорились о том, что независимые сети и крупные поставщики будут координировать свои действия, чтобы топливо распределялось равномерно по всем АЗС. Добавим, что накануне на побережье Татарского пролива поступило 25 тонн бензина АИ-92, а скоро туда привезут еще 32 тонны топлива.