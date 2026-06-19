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Документы есть, денег нет: как надзор отстоял права вдовы в Амурске

С помощью Амурской городской прокуратуры вдова участника СВО добилась назначения пенсии по потере кормильца. Длительное время выплата не производилась при наличии всех документов. После взаимодействия с военкоматом Хабаровского края пенсия назначена.

С помощью Амурской городской прокуратуры вдова участника СВО добилась назначения пенсии по потере кормильца. Длительное время выплата не производилась при наличии всех документов. После взаимодействия с военкоматом Хабаровского края пенсия назначена.