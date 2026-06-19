Хабаровчанин продавал несуществующие автотовары и тратил деньги на посещения сауны

42-летний мужчина работал мастером в хабаровском автосервисе. Он рассказывал клиентам, что у него есть партнеры во Владивостоке, которые могут продать детали для авто с большой скидкой. Для оплаты злоумышленник просил перевести деньги ему на карту. Так, одному из клиентов он продал 3 комплекта автомобильных шин, за которые тот заплатил 40 тысяч рублей. Кроме того, у коллеги по автосервису мужчина занял 62 тысячи рублей, по его словам, чтобы выгодно купить в Приморском крае специальное керамическое покрытие для кузова автомобиля и продать его в Хабаровске. Коллега перевел мужчине деньги. После этого он под различными предлогами уклонялся от исполнения обещанного, а потом перестал общаться с потерпевшими. Как позже выяснилось, ранее судимый за аналогичные преступления мужчина тратил деньги на личные нужды, в частности, по информации полицейских, он любил посещать сауны. Мужчине вынесли приговор: 4 года и 4 месяца колонии общего режима. У подсудимого изъяли смартфон в счет погашения финансового вреда потерпевшим.