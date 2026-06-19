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Началось строительство модульного ФОКа в Ульчском районе

В селе Богородском Ульчского района приступили к возведению модульного физкультурно-оздоровительного комплекса. Работы ведет иркутская компания «Каркас». Сейчас подрядчик разрабатывает документацию и готовит основание под фундамент — отсыпает и трамбует щебень. Общая площадь будущего ФОКа — 702 квадратных метра. В нем разместят универсальный зал для баскетбола, волейбола и борьбы, раздевалки, душевые и подсобки. Комплекс рассчитан на.

В селе Богородском Ульчского района приступили к возведению модульного физкультурно-оздоровительного комплекса. Работы ведет иркутская компания «Каркас». Сейчас подрядчик разрабатывает документацию и готовит основание под фундамент — отсыпает и трамбует щебень. Общая площадь будущего ФОКа — 702 квадратных метра. В нем разместят универсальный зал для баскетбола, волейбола и борьбы, раздевалки, душевые и подсобки. Комплекс рассчитан на 50 человек одновременно. В администрации не исключают, что установят и тренажеры. Сдать объект планируют не позднее 30 ноября.