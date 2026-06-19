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Школьников приглашают бесплатно освоить креативные профессии в Хабаровске

Школа креативных индустрий открывает набор на бюджетной основе. Учеников 5−11 классов ждут 60 бесплатных мест. Занятия стартуют 7 сентября 2026 года. В первый год ученики познакомятся с тремя направлениями: анимация, звукорежиссура, фото- и видеопроизводство. На втором году каждый выберет одно направление для углубленного изучения. Школа работает на базе Хабаровского краевого колледжа искусств. Заявки принимаются на.

Школа креативных индустрий открывает набор на бюджетной основе. Учеников 5−11 классов ждут 60 бесплатных мест. Занятия стартуют 7 сентября 2026 года. В первый год ученики познакомятся с тремя направлениями: анимация, звукорежиссура, фото- и видеопроизводство. На втором году каждый выберет одно направление для углубленного изучения. Школа работает на базе Хабаровского краевого колледжа искусств. Заявки принимаются на сайте.