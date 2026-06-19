Трое хабаровчан сдали ЕГЭ по профильной математике на 100 баллов

Это выпускники Лицея информационных технологий Роман Ибрагимов и Егор Пугаков, а также ученик Математического лицея Артем Юдин. Еще 16 человек набрали на экзамене по математике от 95 до 99 баллов. Среди них — выпускники Краевого центра образования, хабаровских школ № 1, № 30, № 77, № 80, Лицея информационных технологий, Математического лицея, гимназии № 1 и лицея «Ступени», а также школ № 16 и № 32 Комсомольска-на-Амуре, школы № 2 Николаевска-на-Амуре и школы поселка Дормидонтовка Вяземского округа. Всего профильную математику в Хабаровском крае в этом году сдавали 2 666 школьников, а еще 2 647 выпускников сдавали математику базового уровня (из них 1 009 человек сдали ее на оценку «5»). Добавим, что по итогам пяти экзаменов в копилке Хабаровского края уже 24 стобалльных результата.