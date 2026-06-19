Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лесничий погиб от лап тигра в Приморье: суд вынес приговор работодателю

В марте 2025 года во время патрулирования леса на участкового лесничего Рощинского филиала напал тигр. Мужчина получил смертельные ранения и скончался на месте. Проверка прокуратуры показала: работодатель не обеспечил безопасные условия труда для сотрудника. Суд удовлетворил иск прокуратуры и взыскал 2 млн рублей в пользу семьи погибшего. Работодатель также оштрафован на 85 тысяч рублей за нарушения требований охраны.

В марте 2025 года во время патрулирования леса на участкового лесничего Рощинского филиала напал тигр. Мужчина получил смертельные ранения и скончался на месте. Проверка прокуратуры показала: работодатель не обеспечил безопасные условия труда для сотрудника. Суд удовлетворил иск прокуратуры и взыскал 2 млн рублей в пользу семьи погибшего. Работодатель также оштрафован на 85 тысяч рублей за нарушения требований охраны труда.