Лесничий погиб от лап тигра в Приморье: суд вынес приговор работодателю

В марте 2025 года во время патрулирования леса на участкового лесничего Рощинского филиала напал тигр. Мужчина получил смертельные ранения и скончался на месте. Проверка прокуратуры показала: работодатель не обеспечил безопасные условия труда для сотрудника. Суд удовлетворил иск прокуратуры и взыскал 2 млн рублей в пользу семьи погибшего. Работодатель также оштрафован на 85 тысяч рублей за нарушения требований охраны.