Судебные приставы выдворили более 350 мигрантов-нелегалов из Хабаровского края и ЕАО

В этом году судебные приставы доставили до границы и выдали сотрудникам Пограничной службы ФСБ России более 350 иностранцев, нелегально находившихся на территории Хабаровского края и Еврейской автономной области. Среди выдворенных мигрантов были граждане Китая, Узбекистана, Таджикистана, Молдовы, Азербайджана и других стран. Нарушителям запретили въезд в Россию на длительный срок.