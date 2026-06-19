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Икра, украшения, изделия из меха: хабаровскую продукцию представят на международном форуме в Москве

С 22 по 25 июня в Москве состоится XII международный форум «Неделя российского ритейла». В нем примет участие и делегация Хабаровского края, которая представит продукцию, выпускаемую под единым брендом «Сделано в Хабаровском крае». Площадь краевого павильона составит почти 45 квадратных метров. На его прилавках будут размещены 170 видов товаров, изготовленных 21 хабаровской компанией. В частности, посетители.

С 22 по 25 июня в Москве состоится XII международный форум «Неделя российского ритейла». В нем примет участие и делегация Хабаровского края, которая представит продукцию, выпускаемую под единым брендом «Сделано в Хабаровском крае». Площадь краевого павильона составит почти 45 квадратных метров. На его прилавках будут размещены 170 видов товаров, изготовленных 21 хабаровской компанией. В частности, посетители форума смогут попробовать такую продукцию, как вода, мед, снеки, колбасные изделия и деликатесы, рыбная продукция и несколько видов икры. Кроме того, там будут представлены изделия из меха, добытого в крае, текстиля и дерева, а также одежда и украшения от местных дизайнеров. При этом правилами форума запрещена продажа представленной продукции, но изготовители смогут презентовать свой потенциал и найти новых партнеров.