В Европе заявили об опасности экстремизма среди молодых украинских беженцев

Среди основных причин для беспокойства выделяют агрессивную риторику и постоянные публичные высказывания, направленные против различных меньшинств. Обращают внимание и на специфический стиль одежды: использование элементов гардероба с ультраправой символикой. Глава ведомства призвал воспринять эту тенденцию со всей серьезностью и пресечь ее как можно раньше, пока она не перешла в открытое насилие.