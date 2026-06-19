32-летней пациентке из Саянска провели сложную операцию по спасению жизни

Как рассказали в пресс-службе областного правительства, дежурный хирург во время первичного осмотра диагностировал у пациентки острую сердечно-сосудистую и дыхательную недостаточность, вызванные скоплением воздуха и крови в пространстве между легким и грудной стенкой. Вместе с тем у женщины обнаружена колото-резаная рана по задней поверхности грудной клетки слева, что угрожало жизни пациентки. После выявления нарастающих признаков внутреннего кровотечения было принято решение провести немедленное операционное вмешательство.