32-летней пациентке из Саянска провели сложную операцию по спасению жизни

IrkutskMedia, 19 июня. В Саянске хирурги провели экстренную операцию по спасению жизни 32-летней пациентки. Женщина поступила в приёмное отделение городской ЦБ в крайне тяжёлом состоянии.
Как рассказали в пресс-службе областного правительства, дежурный хирург во время первичного осмотра диагностировал у пациентки острую сердечно-сосудистую и дыхательную недостаточность, вызванные скоплением воздуха и крови в пространстве между легким и грудной стенкой. Вместе с тем у женщины обнаружена колото-резаная рана по задней поверхности грудной клетки слева, что угрожало жизни пациентки. После выявления нарастающих признаков внутреннего кровотечения было принято решение провести немедленное операционное вмешательство.
Операцию проводил женский коллектив медработников: оперирующий хирург Ольга Вебер, врач-анестезиолог-реаниматолог Евгения Головина, операционная медицинская сестра Любовь Склярова, медицинская сестра-анестезистка Светлана Дюльдина и санитарка Нина Колесникова.
«Объем кровопотери на момент операции превысил два литра, что составило более 40% от объема циркулирующей крови. Благодаря слаженным действиям бригады удалось выполнить ушивание раны легкого и миокарда, санацию и дренирование плевральной полости, а также произвести окончательный гемостаз. Продолжительность операции составила около трех часов», — рассказал заместитель главврача Саянской ЦБ, врач-хирург Кирилл Рудых.
После операции состояние пациентки оценивается как удовлетворительное. Жизненно важные функции организма стабилизировались. Женщину перевели под амбулаторное наблюдение по месту жительства.
«Спасение пациента с сочетанной травмой грудной клетки и ранением сердца — это всегда операция высшей категории сложности, требующая секундного принятия решений и ювелирной техники. Блестящий результат, продемонстрированный бригадой Саянской больницы, доказывает, что в медицинских организациях региона трудятся специалисты высокого уровня, способные оказать помощь даже в самой критической ситуации. Особые слова благодарности адресую всему женскому составу операционной бригады за мужество и самоотверженность», — отметил министр здравоохранения региона Андрей Модестов.
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