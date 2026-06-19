В городе Шахты водитель иномарки столкнулся с ребенком на велосипеде

Происшествие случилось накануне, 18 июня, около 17:25 на переулке Новочеркасском, 26. Предварительно, 44-летний водитель Hyundai Solaris совершил наезд на велосипедиста 13 лет. Ребенок пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода, в зоне его видимости.