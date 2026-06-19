Россиянам рассказали, когда комары кусают чаще всего

Кровососущие комары чаще всего бывают активны в сумерки. Об этом РИА Новости рассказал научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.
По словам специалиста, у комаров обычно есть два пика активности в течение суток. Первый приходится на утро, второй на вечер. Встретить комаров можно и ночью, и днем, однако в это время их обычно заметно меньше.
Специалист отметил, что наиболее активны насекомые именно в сумеречные часы, поэтому в это время риск укусов выше.