Reuters: Переговоры США и Ирана в Швейцарии не состоятся

Переговоры между Вашингтоном и Тегераном, которые должны были пройти 19 июня в городе Бюргеншток, не состоятся. Об этом сообщило Reuters, ссылаясь на внешнеполитическое ведомство Швейцарии.
В материале не раскрыли основных причин отмены встречи между сторонами, а также не привели информацию о новой дате.
Днем ранее Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи утверждал, что дал разрешение на подписание меморандума о взаимопонимании между двумя государствами.
15 июня в ходе встречи с лидером Франции Эммануэлем Макроном президент США Дональд Трамп сообщил о подписании меморандума с Ираном и отметил, что Ормузский пролив откроют для судов 19 июня.
Кроме того, политик допустил, что может поставить свою электронную подпись под соглашением с Ираном. По предварительным данным, сделку подпишет либо Трамп, либо вице-президент Джей Ди Вэнс.
Сам документ подразумевает полное снятие нефтяных санкций с Ирана, разморозку активов страны в размере 25 миллиардов долларов, а также остановку ядерной программы.