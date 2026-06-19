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Reuters: Переговоры США и Ирана в Швейцарии не состоятся

Переговоры между Вашингтоном и Тегераном, которые должны были пройти 19 июня в городе Бюргеншток, не состоятся. Об этом сообщило Reuters, ссылаясь на внешнеполитическое ведомство Швейцарии.

Переговоры между Вашингтоном и Тегераном, которые должны были пройти 19 июня в городе Бюргеншток, не состоятся. Об этом сообщило Reuters, ссылаясь на внешнеполитическое ведомство Швейцарии.

В материале не раскрыли основных причин отмены встречи между сторонами, а также не привели информацию о новой дате.

Днем ранее Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи утверждал, что дал разрешение на подписание меморандума о взаимопонимании между двумя государствами.

15 июня в ходе встречи с лидером Франции Эммануэлем Макроном президент США Дональд Трамп сообщил о подписании меморандума с Ираном и отметил, что Ормузский пролив откроют для судов 19 июня.

Кроме того, политик допустил, что может поставить свою электронную подпись под соглашением с Ираном. По предварительным данным, сделку подпишет либо Трамп, либо вице-президент Джей Ди Вэнс.

Сам документ подразумевает полное снятие нефтяных санкций с Ирана, разморозку активов страны в размере 25 миллиардов долларов, а также остановку ядерной программы.

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