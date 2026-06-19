Абитуриент, прием! Об особенностях приемной кампании-2026 рассказали ректоры вузов Хабаровского края

— У абитуриентов есть право подавать документы в 5 вузов на 5 специальностей в каждом. И в ходе приемной кампании у него есть возможность поменять набор вузов и специальностей. Некоторые по нескольку раз в день (!) перекладывают документы. Тем самым запутывая себя и упуская возможности. Есть и другая крайность: когда подают в один вуз на одну специальность. Уважаемые выпускники, верьте в себя, будьте уверены в своих знаниях! У вас все получится! — обратился к будущим студентам Юрий Марфин.