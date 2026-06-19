Абитуриент, прием! Об особенностях приемной кампании-2026 рассказали ректоры вузов Хабаровского края

Начало приемной кампании 2026/2027 учебного года намечено на 20 июня. Одной из ее главных особенностей станут изменения в правилах целевого набора: теперь каждое целевое место закреплено за конкретным работодателем. В ряде вузов — в основном технических — появились новые программы, общим признаком которых можно назвать цифровизацию и ориентир на подготовку кадров под программы развития Дальнего Востока (мастер-планы и т.п.). Как видим, и правила целевого набора, и введение новых программ полностью подчинены потребностям экономики и производства. Образовательный контур больше не вступает в противоречие с контуром рынка труда, как было раньше.
Целевики и новые специальности.
В связи с этим некорректно сравнивать количество целевых мест в вузах с прошлым годом — где-то, как в Тихоокеанском госуниверситете, их число, в соответствии с заказом на специалистов, выросло, где-то на отдельных специальностях сократилось. Как, например, на факультете стоматологии Дальневосточного государственного медуниверситета: рынок перенасыщен стоматологами, при нехватке фармацевтов с высшим образованием, врачей общей практики и некоторых узких специалистов.
— Ограничения коснулись специальностей, по которым избыток кадров на рынке труда. Остро стоит потребность в фармацевтах с высшим образованием — большинство абитуриентов предпочитают закончить СПО по этому направлению. Кстати, благодаря сотрудничеству с ДВГУПС военную подготовку наши студенты проходят на военной кафедры университета путей сообщения, — рассказала ответственный секретарь приемной комиссии Дальневосточного государственного медицинского университета (ДВГМУ) Наталия Чернышева.
Что касается введения в учебные планы новых специальностей, то появляются они как логичное продолжение технического прогресса — повсеместную цифровизацию, внедрение ИИ и в целом развитие технологий. В ДВГУПС развивают подготовку специалистов беспилотных систем в промышленности, транспорте и под гражданские нужды. Беспилотные системы наблюдения уже помогают, к примеру, вести мониторинг лесных пожаров, отслеживать состояние важных объектов железнодорожной инфраструктуры, объектов энергетики и так далее. Искусственный интеллект активно внедряется в медицину и смежные направления. Так, в академии физкультуры ввели сразу три направления, так или иначе связанных с цифровыми технологиями и ИИ.
— Мы прошли все этапы лицензирования трех новых направлений, связанных с развитием цифровых компетенций, — отметил проректор по учебной работе Дальневосточной государственной академии физической культуры (ДВГАФК) Дмитрий Чилигин, добавив, что в современных условиях цифровые инструменты становятся верными помощниками как тренеров, спортсменов, так и любителей физкультуры и людей, желающих вести здоровый образ жизни.
Быть на связи и не пропадать.
Руководители ведущих вузов Хабаровского края на пресс-конференции особый упор сделали на то, что абитуриенту во время прохождения всех этапов вступительной кампании нужно активно работать с сотрудниками вуза. Любое учебное заведение заинтересовано в том, чтобы у него были студенты, чтобы места были заполнены. И потому члены приемной комиссии готовы проконсультировать, подсказать каждому. А для тех, у кого важный вопрос появится ночью, многие вузы запускают круглосуточно работающие чат-боты.
Ответственный секретарь приемной комиссии Дальневосточного госуниверситета путей сообщения Елена Химич выделила особо часто встречающуюся ошибку. Причем совершают ее не сами абитуриенты, а их родители.
— Родители подают документы ребенка через свой аккаунт в Госуслугах. В итоге у нас оказывается вчерашний школьник 45−55 лет от роду, с другими паспортными данными и прочими несоответствиями. Потом исправить это крайне сложно, — предостерегла Елена Химич.
О том, что с приемной комиссией нужно быть в постоянном контакте, сказали практически все спикеры пресс-конференции. К сожалению, в период вступительных испытаний активизируются мошенники: звонят, пишут, пытаются всеми способами выманить коды доступа к госуслугам и другие чувствительные данные. В итоге ребята просто перестают брать трубку. И как в той известной истории с Генри Кавиллом, едва не пропустившим звонок от Зака Снайдера с приглашением сыграть Супермена, дети пропускают важные сообщения.
Главная проблема в том, что все сведения о поступающих вносятся в единый федеральный реестр. В час Х система закрывается и внести или изменить сведения после этой точки невозможно.
— Нужно оставаться на связи. Если вы сами инициируете звонок или обращение в чат-бот, то вы будете на 100 процентов уверены, что связались с вашим вузом. Так что звоните сами, приходите, если есть возможность, — сказал ректор ТОГУ Юрий Марфин.
Общая нервозность, страх не поступить — «верные» спутники каждой приемной кампании. Основную лепту здесь вносят взрослые: в школе учителя пугают первоклассников ЕГЭ (из личного опыта родителей нашей редакции), сами родители нагнетают, где-то добавляют родственники. Крайне важно создать для абитуриента доброжелательную атмосферу, отметили все спикеры. Нужно сосредоточиться на этапах поступления: тщательно собрать документы, причем важно подать не только основные, но и дополнительные.
— Изучите сайт вуза, задайте вопрос приемной комиссии — какие достижения дают преференции? Возможно, у абитуриента есть право на льготу. Нужно очень серьезно подойти к сбору документов. Нужно контролировать процесс поступления на каждом этапе — в какие даты стартует прием, когда заканчивается, когда выходит приказ о зачислении и так далее, — подчеркнула заместитель директора по учебной и воспитательной деятельности Российского государственного университета правосудия имени В. М. Лебедева (РГУП) Татьяна Новикова.
Тем, кто этим сентябрем идет в 11 класс, руководители вузов просили передать отдельно: внимательно изучайте список предметов, результаты экзаменов по которым требуются в тот или иной вуз.
— Приходят к нам с отличным результатом по ЕГЭ по математике. А она — базовая. Дорогие абитуриенты, базовая математика дает право на получение аттестата об окончании школы, но для поступления в вуз нужна профильная. Будьте внимательны, — предостерег и. о. ректора Комсомольского-на-Амуре государственного университета (КнАГУ) Ян Григорьев.
Резюмируя, скажем: абитуриенту нужно к началу 10 класса определиться с вузом, определиться с перечнем предметов по ЕГЭ, в идеале — проконсультироваться с приемными комиссиями выбранных вузов. После окончания школы и сдачи ЕГЭ подготовить документы, включая дополнительные, и подать их в выбранные вузы. Затем оставаться в контакте с приемными комиссиями.
Нервозность вынуждает многих абитуриентов излишне часто перекидывать документы из вуза в вуз. При такой чехарде есть риск остаться за бортом.
— У абитуриентов есть право подавать документы в 5 вузов на 5 специальностей в каждом. И в ходе приемной кампании у него есть возможность поменять набор вузов и специальностей. Некоторые по нескольку раз в день (!) перекладывают документы. Тем самым запутывая себя и упуская возможности. Есть и другая крайность: когда подают в один вуз на одну специальность. Уважаемые выпускники, верьте в себя, будьте уверены в своих знаниях! У вас все получится! — обратился к будущим студентам Юрий Марфин.
Почему растет стоимость обучения.
Важным вопросом была и остается стоимость обучения. Как заверили в вузах, взрывного роста цен нет нигде. Да, стоимость обучения естественным образом (на коэффициент инфляции) подросла. Однако вариативность форматов обучения остается — очная форма, очно-заочная и заочная.
Обучение по первой самое дорогое во всех вузах:
Дальневосточный госуниверситет путей сообщения — 220−250 тысяч за семестр; ТОГУ — 220−460 тысяч; Российский госуниверситет правосудия — 240−280 тысяч; РАНХиГС — 260−280 тысяч; Дальневосточная государственная академия физической культуры — 282 тысячи (бакалавриат); Хабаровский институт инфокоммуникаций— филиал СибГУТИ — 250 тысяч; ДВГМУ — 245−370 тысяч (верхняя планка — та самая стоматология).
При этом на заочной форме обучения в вузах и в учебных заведениях среднего профессионального образования (СПО) стоимость в два-три раза ниже. Так, в РГУП обучение по заочной форме стоит 78,5 тыс. рублей; РАНХиГС — 73 тысячи в вузе и 52 тысячи в СПО; ХИИ — 117 тысяч; ДВГМУ, фармация колледж — 140 тысяч.
— У нас по высшему образованию 45 бюджетных мест и 190 по средне-специальному образованию. На стоимость обучения серьезно влияет обеспеченность материально-технической базой. Есть специальности, которые требуют частого ее обновления, — отметил директор Хабаровского института инфокоммуникаций — филиала СибГУТИ (ХИИК СибГУТИ) Роман Данилов.
— Стоимость обучения нам устанавливает головной вуз. Во взрывном росте цен ни один вуз не заинтересован, у нас есть небольшой рост, около 10%, — объяснил директор Дальневосточного института управления — филиал РАНХиГС (ДВИУ РАНХиГС) Евгений Меркулов.
И. о. ректора КнАГУ поддержал коллегу, отметив, что есть нормативные затраты, установленные учредителями. Фактически это себестоимость обучения: зарплаты преподавателей, оборудование учебно-лабораторных аудиторий (а на некоторых специальностях это серьезная затратная часть) и т.д.
— У нас есть система поощрения студентов — повышенные стипендии от 15 до 21 тысячи рублей, целевики получают стипендию от работодателя. Мы специально под абитуриентов, поступающих на базе СПО, пересобрали учебные программы, дав возможность сократить срок обучения, — отметил Ян Григорьев.
В целом все вузы идут по такому пути: стимулируя студентов на хорошую и отличную учебу через повышение стипендий и/или снижения стоимости обучения. А развитие целевого набора — практически гарантия трудоустройства.
— Хабаровск — один из самых системных городов в плане образования. У нас расположены ведущие вузы Дальнего Востока, которые работают в увязке с ключевыми предприятиями, — подчеркнул проректор по учебной работе ДВГУПС Артем Пляскин.
Так что, дети, поступайте, учитесь на отлично и будет у вас хорошая работа с приятной зарплатой!